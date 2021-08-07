Российский борец Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев принес сборной России 19-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Это его второе золото Игр — первое он выиграл в 2016 году.

В финале олимпийских соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянин завоевал золотую медаль в весе до 86 килограммов.

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что борец с высокой вероятностью будет знаменосцем сборной на церемонии закрытия Олимпийских игр.

Ранее олимпийское золото взяли российские синхронистки Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар. За техническую и произвольную программы спортсменки из России заработали 196,0979 балла. Китаянки получили 193,5310 балла и стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. На третьем месте расположились представительницы Украины с результатом 190,3018 балла.