Российский боксер Замковой взял бронзу на Олимпиаде

Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 69 кг. Он принес сборной 13-ю бронзовую медаль.

Андрей Замковой встретился в полуфинале с кубинцем Роньелем Иглесиасом. Россиянин проиграл сопернику, которого признали победителем по единогласному решению судей. По регламенту соревнований спортсмен, который выбыл из полуфинала, автоматически получает третье место.

Бронза Замкового стала 13-й в общем медальном зачете российских спортсменов. Сейчас у страны в общей сложности 40 медалей: из них 13 бронзовых, 16 серебряных и 11 золотых. После победы Замкового еще одну медаль заработал российский теннисист Карен Хачанов — он принес стране серебро.

Сейчас российские спортсмены занимают пятое место в медальном зачете Олимпиады по количеству золота: их обогнали Китай (23 золотых медали), США (20 золотых медалей), Япония (17 золотых медалей) и Австралия (14 золотых медалей). При этом по общему количеству наград Россия занимает третье место: она пропустила вперед только США (55 медалей) и Китай (50 медалей)