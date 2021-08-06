Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль на Играх в Токио

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады в Токио в весовой категории до 91 килограмма. В финале он уступил олимпийскому чемпиону Рио кубинцу Хулио Сесару ла Крусу.

Все судьи единогласно решили, что в поединке был сильнее кубинец, а российский боксер стал серебряным призером 32-х Олимпийских игр.

Эта медаль стала 60-й в копилке России. Сборная в медальном зачете занимает пятое место с 16 золотыми медалями, 23 — серебряными и 21 — бронзовой. До четвертого места России не хватает всего одной золотой медали, а до третьего — 7. Сборная уступает Китаю, США, Японии и Австралии.

Олимпийские игры завершатся 8 августа. Сборная России имеет золотые медальные шансы в художественной гимнастике — два комплекта медалей разыгрывается. Также в мужском волейболе, в пляжном волейболе, в женском гандболе, в синхронном плавании, в легкой атлетике и вольной борьбе.

Ранее бронзу в боксе завоевала россиянка Зенфира Магомедалиева в весовой категории до 75 килограммов. В полуфинальном бою она уступила китаянке Ли Цянь.