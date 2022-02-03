Российских спортсменов освободят от уплаты налогов с олимпийских наград

Победители Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине не станут платить налоги с полученных призов и денежных премий. Соответствующая статья есть в Налоговом кодексе России. Внимание на это обратило РИА «Новости».

Статья 217 указывает, что от подоходного налога освобождаются призы или денежные премии спортсменов, полученные за призовые места в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх.

Также освобождаются от уплаты налогов за полученные призы победители чемпионатов и кубков мира и Европы, а также Всемирных шахматных олимпиад.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что российские спортсмены, которые станут призерами Олимпийских игр, получат денежные премии: четыре миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей за серебряную и 1,7 миллиона рублей за бронзовую.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине пройдет в пятницу, 4 февраля.