Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады в Токио

Российские волейболисты победили команду Бразилии со счетом 3:1. Бразильцы до последнего сражались за выход в финал.

Команда России отдала соперникам только первый сет. Они уступили со счетом 18:25. Однако уверенно победили во втором со счетом 25:21.

Третью партию российские спортсмены начали с равных очков. Сначала они уступали бразильцам, были в роли догоняющих. Они проигрывали семь очков (13:20), но после отыграли их. В результате третий сет завершился со счетом 26:24.

Четвертая партия была равной по силам, россияне и бразильцы шли очко в очко, но к концу матча российские волейболисты выигрывали два очка. До финала оставался один матчбол, но бразильцы отбили подачу и сократили счет до одного очка. После чего спортсмены из сборной России забили победное 25-е очко. В результате встреча завершилась со счетом 3:1.

На трибунах сидели российские волейболистки, они пришли поддержать коллег по сборной. Мужской сборной России удалось сделать то, чего не смогли женщины днем ранее. Они обыграли сборную Бразилии.

Финальная игра по волейболу среди мужчин на Олимпиаде в Токио состоится 7 августа, начало в 15:15 по московскому времени.