Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Мужская сборная России по волейболу обыграла сборную Канады в четвертьфинале Олимпиады. Победитель определился в трех сетах.

Встреча завершилась счетом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22). Благодаря победе российские спортсмены вышли в полуфинал, где встретятся с победителем пары Япония — Бразилия.

Мужская сборная России по итогам группового этапа стала лучшей в своей группе. Она заняла первое место, обыграв команды Аргентины (3-1), США (3-1), Бразилии (3-0), Туниса (3:0). Уступила лишь французам со счетом (3-1).

Женская сборная по волейболу 2 августа проиграла команде Турции из-за чего опустилась на четвертое место. В четвертьфинале они встретятся с одной из сильнейших команд мира — сборной Бразилии.

Закрытие Олимпийских игр пройдет 8 августа. Россия занимает пятое место, в ее копилке 12 золотых медалей, 21 серебряная и 17 бронзовых. Уступает сборным Китая (з — 29, с — 17, б - 16), США (з — 22, с — 25, б - 17), Японии (з — 17, с — 6, б — 10) и Австралии (з — 14, с — 4, б -15).