Российские волейболисты вспомнили, как переживали поражение на Олимпиаде в Рио

Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио. Они дали интервью ИА НСН и рассказали, как они жили после поражения на Играх в Рио-де-Жанейро.

В полуфинале Олимпиады в Токио россияне победили в двух сетах — 21:19, 21:17, обойдя спортсменов из Катара. На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро им не так повезло — они проиграли итальянцам решающем сете со счетом 15:13. Это усилило волнение перед Токио.

«После Олимпиады в Рио я не спал три месяца, потом на протяжении пятилетнего пути в Токио мне постоянно тыкают: «А ты помнишь? Помнишь? Надо, чтобы не было так же, как в Рио. В Рио ты не доработал. А в Токио это аукнется», — поделился Красильников.

В Токио россиянам было тяжелее всего справиться с эмоциями, но им это удалось.

«Было видно, что обе команды нервничали, в том числе и я, но мы это перебороли. Были проблемы и во второй партии, но мы нашли съем и довели дело до конца», — рассказал Стояновский.