Российские волейболистки вылетели с Олимпиады после поражения от Бразилии

Женская сборная России по волейболу вылетела с Олимпиады после поражения от соперниц из Бразилии. Их встреча в четвертьфинале турнира закончилась со счетом 25:23, 21:25, 19:25, 22:25.

Арина Федоровцева набрала по ходу игры 20 очков и стала самым результативным игроком матча. Бразильская команда продолжит свое выступление на Играх и в полуфинале сыграет с Сербией.

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал и завтра, 5 августа, сыграет с бразильскими спортсменами. Также в полуфинале встретятся сборные Франции и Аргентины.

Олимпийские игры стартовали в Токио 23 июля, они продлятся до 8 августа. Пока в общем медальном зачете лидирует сборная Китая с 32 золотыми медалями, 22 серебряными и 16 бронзовыми наградами. Россия на пятом месте. В активе сборной ОКР 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.