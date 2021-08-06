Велогонщицы принесли России 61-ю медаль Олимпиады

Бронзовую награду завоевали российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в дисциплине мэдисон. Об этом сообщил Олимпийский комитет России в своем Telegram-канале.

Это 61-я медаль в копилке российских спортсменов. По итогам гонки россиянки заработали 26 очков.

Хатунцева и Новолодская уступили спортсменкам из Великобритании, которые получили 78 баллов. Серебро досталось дуэту из Дании с результатом 35 баллов.

В пятницу, 6 августа, российские спортсмены заработали уже три медали. Бронзовую награду заработала Зенфира Магомедалиева в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 килограммов. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады.

Сборная Олимпийского комитета России занимает шестое место в медальном зачете. В копилке спортсменов 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды.