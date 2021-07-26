Российские спортсмены выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках с вышки

Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпиады в Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Золото получили британцы Том Дейли и Мэттью Ли (471,81 балла), серебро взяли китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58). Наши спортсмены набрали 439,92 балла. Эта награда стала восьмой для России на токийских Играх.

Ранее стало известно, что российские баскетболистки в матчах 3×3 победили команду Румынии. Следующими соперницами российских спортсменок станут команды из Франции и Италии. Игры пройдут 26 и 27 июля соответственно. Однако россиянки уже гарантировали себе выход в четвертьфинал.

Утром в понедельник показали себя и российские пловцы. В частности, Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли квалификацию на дистанции 100 метров брассом и вышли в финал. Пловец из России Климент Колесников в своем заплыве выиграл полуфинал в стометровке на спине. Еще один российский спортсмен в этом виде стал вторым. Оба выступят в финале.