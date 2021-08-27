Российские шпажисты взяли золото Паралимпиады в фехтовании на колясках

Российские шпажисты одолели китайских соперников на Паралимпиаде в Токио, завоевав золотые медали в фехтовании на колясках. В финале командного турнира россияне победили китайцев со счетом 45:39, сообщил ТАСС.

В состав команды чемпионов вошли Александр Кузюков, Артур Юсупов, Максим Шабуров и Никита Нагаев, который был запасным. Кузюков — трехкратный чемпион мира и Европы, он с 2014 года выступает за паралимпийскую сборную России. Накануне он завоевал золотую медаль в фехтовании на колясках в категории B.

Шабуров — четырехкратный чемпион, вчера он взял серебро в категории A. Юсупов занимается фехтованием без малого 20 лет, является чемпионом мира и Европы. Нагаев присоединился к команде паралимпийцев в 2017 году, он чемпион Европы и призер мировых первенств.

Женская сборная по фехтованию сегодня завоевала бронзу, победив соперник из Гонконга со счетом 45:34.

Российская сборная находится на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады. В активе команды 25 медалей: восемь золотых, семь серебряных и 10 бронзовых.

Ранее российский велогонщик Михаил Асташов установил на Паралимпиаде второй мировой рекорд.