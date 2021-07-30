Российские шпажисты вышли в финал олимпийского командного турнира

Российские шпажисты в пятницу победили сборную Китая в полуфинале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:38. Таким образом, россияне обеспечили себе место в финале. Об этом сообщил Олимпийский комитет России в своем Telegram.

Сборную России на Играх представляют Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков. По ходу четвертьфинальной встречи против команды Италии Ходос был заменен на Глазкова. Теперь российским шпажистам осталось сразиться с японцами. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее Сергей Бида уступил представителю Франции Ромену Каннону в четвертьфинале личного первенства со счетом 12:15, Павел Сухов потерпел поражение от швейцарца Беньямина Штеффена в 1/32 финала турнира со счетом 12:15, Ходос уступил итальянцу Андреа Сантарелли на стадии 1/16 финала со счетом 10:15.

Накануне российские рапиристки завоевали золотые медали Олимпийских игр в командном турнире. Спортсменки победили команду из Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете на Олимпиаде. В активе россиян 31 медаль: 10 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых.

Игры будут идти в Токио до 8 августа.