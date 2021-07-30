Российские шпажисты уступили японцам и взяли серебро на Олимпиаде

Мужская сборная России по фехтованию в финале командного турнира на Олимпийских играх в Токио уступила команде Японии и завоевала серебряную медаль. Это стало 34-й наградой в активе российских олимпийцев. Об этом сообщили в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

Шпажисты Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос в финальном поединке встретились с хозяевами Олимпиады. Поединок завершился со счетом 45:36 в пользу Японии.

Российские шпажисты в полуфинале одолели сборную Китая со счетом 45:38.

Россия занимает четвертое место в общем медальном зачете. Страна уже завоевала на Олимпийских играх 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев ранее одолел украинца Якова Хаммо и взял бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов. Это уже третья бронзовая медаль дзюдоистов из России — ранее призерами Токио-2020 стали Нияз Ильясов в категории до 100 килограммов и Мадина Таймазова в категории до 70 килограммов.

Также в пятницу лучница Елена Осипова принесла в копилку России серебро.