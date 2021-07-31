Российские саблистки вышли в полуфинал Игр

Женская сборная России вышла в полуфинал олимпийского командного турнира по фехтованию на саблях. Информация об этом появилась в Telegram-канале Олимпийский комитет России (ОКР).

В четвертьфинале российские саблистки выступили на турнире под первым номером. В результате они победили команду Японии со счетом 45:34. Японки выступали под восьмым номером.

Сборную России представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. В полуфинале россиянки встретятся с победителем поединка между командами Венгрии и Южной Кореи.

Лучница Елена Осипова в пятницу принесла в российскую копилку серебро. Спортсменка стала второй в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Россиянка проиграла кореянке Ан Сан после перестрелки. Финальный счет составил 5:6. Бронзу завоевала итальянка Лучилла Боари.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что публикации американских СМИ о возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио ничего кроме недоумения не вызывают. Он уточнил, что россияне входят в число наиболее тестируемых участников Игр.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете на Олимпиаде. Сейчас у российской сборной 34 медали: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. Олимпиада завершится 8 августа.