Российские саблистки сразятся за золото на Олимпиаде

Российские саблистки одолели соперниц из Южной Кореи и завоевали путевку в финал командного турнира на Олимпиаде в Токио, в котором поборются за золотую медаль с Францией. Об этом сообщили в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

Женскую сборную России по фехтованию на саблях представляют Ольга Никитина, Софья Великая, София Позднякова и Светлана Шевелева. В полуфинале россиянки одержали уверенную победу над южнокорейскими соперницами со счетом 45:26.

В финале россиянки сразятся за золотую медаль с француженками. Начало запланировано на 13:30 по московскому времени.

София Позднякова ранее уже завоевала золотую медаль в личном турнире, а Софья Великая принесла в копилку сборной серебро.

Сборная России по дзюдо между тем победила команду Монголии и вышла в полуфинал. А российские волейболистки обыграли команду США в четвертом матче группового этапа и вышли в плей-офф.

Россия удерживает четвертую строчку в командном зачете. В активе сборной 34 награды: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.