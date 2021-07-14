Российские регбистки получили отрицательные тесты на коронавирус

Российские регбистки получили результаты первых тестов на коронавирус — они оказались отрицательными. Спортсменок начали проверять после того, как COVID-19 нашли у массажиста команды.

Об этом ТАСС сообщили в Федерации регби России.

«Первый тест отрицательный», — уточнили там.

Ранее агентство со ссылкой на источник уточнило, что женскую сборную по регби-7 изолировали на юго-западе Японии в городе Мунаката. Причиной стал подтвержденный ковид у массажиста команды.

«Коронавирус обнаружили у массажиста команды. Его увезли в госпиталь, команда изолирована на два дня. Ближайшие два дня вся команда будет проходить ежедневные тесты. Если они буду отрицательными, то команду выпустят», — рассказал РИА «Новости» генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев.

Планируется, что команда проведет четыре дня на карантине. После этого спортсменки должны возобновить тренировки. Женский олимпийский турнир по регби-7 запланирован с 26 по 31 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти еще в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год позже. В результате Игры пройдут с 23 июля по 8 августа — с соблюдением всех мер безопасности, которые направлены на сдерживание распространения инфекции между спортсменами и другими участниками.