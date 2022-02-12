Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Олимпиаде

Сборная Россия завоевала золото в женской лыжной эстафете 4×5 километров на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки обошли немок и шведок, которые отстали почти на 20 секунд, сообщило РИА «Новости».

Третью золотую медаль стране принесли Вероника Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Российские лыжницы преодолели дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Вторыми пришли представительницы Германии, который отстали от россиянок на 18,2 секунды. Третьими финишировали спортсменки из Швеции, с отставанием на 20,7 секунды. Первые два этапа эстафеты прошли классическим стилем, остальным свободным.

Для Натальи Непряевой это уже вторая олимпийская медаль. Лыжница ранее стала серебряным призером в скиатлоне.

В активе сборной ОКР на Олимпиаде в Пекине теперь 13 медалей: три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых. В общекомандном зачете Россия поднялась с девятого на седьмую строчку. А по общему количеству медалей страна занимает третье место, уступая Норвегии и Австрии.

Накануне российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в лыжной гонке с раздельным стартом классическим стилем.