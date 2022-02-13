Российские лыжники впервые за 42 года выиграли золото на Олимпиаде в эстафете

Российские спортсмены, принимавшие участие в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх в Пекине, заняли первое место. Это первое золото России в данной дисциплине за последние 42 года.

Спортсмены принимали участие в эстафете 4×10 километров. Победу стране в этом виде спорта принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. В последний раз российские спортсмены занимали первое место в данной дисциплине в 1980 году.

По итогам жеребьевки, которая прошла 13 февраля, российская спортсменка Камила Валиева получила 26-й номер в короткой программе в личном турнире по фигурному катанию. Две другие фигуристки — Анна Щербакова и Александра Трусова — выступят 28-й и 29-й соответственно.

Всего короткую программу, которая пройдет 15 февраля, исполнят 30 спортсменок. Произвольную программу представят 17-го числа.

Ранее в воскресенье Камила Валиева вышла на вторую за день тренировку в рамках подготовки к одиночным соревнованиям. Перед этим на утренней тренировке российская фигуристка откатала короткую программу без единого падения.