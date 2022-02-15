Российские конькобежцы завоевали серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине

Российские конькобежцы завоевали серебряную медаль в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В полуфинале они установили олимпийский рекорд. Об этом сообщил Олимпийский комитет России в своем Telegram-канале.

В командной гонке преследования на дистанции 3000 метров Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров пришли к финишу вторыми. Они пополнили копилку своей команды двадцатой медалью.

Первое место досталось спортсменам из Норвегии. Они опередили российских спортсменов на 2,38 секунды.

В полуфинале командной гонки российские конькобежцы установили новый олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды.