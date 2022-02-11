Российские хоккеисты вышли в четвертьфинал на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по хоккею напрямую вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Завтра российские спортсмены проведут очередной матч.

Команды Швейцарии и Чехии сыграли со счетом 1:1 в основное время. В связи с этим Россия, обладающая уже двумя победами на турнире в основное время, обеспечила себе право находиться на первом месте в группе В.

Уже 12 февраля российские спортсмены проведут заключительный матч группового турнира. На льду они встретятся со сборной Чехии. До этого сборная России по хоккею обыграла Швейцарию со счетом 1:0 и Данию со счетом 2:0.

Ранее Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило положительный результат допинг-теста 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. У спортсменки обнаружили запрещенное вещество триметазидин в пробе, взятой 25 декабря 2021 года на чемпионате России в Петербурге.

РУСАДА приняло решение снять временное отстранение со спортсменки. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в свою очередь, намерено подать жалобу в CAS на решение РУСАДА из-за неправильного применения антидопингового кодекса.