Российские хоккеисты прилетели на Олимпиаду в Пекин

Российская мужская сборная по хоккею прилетела на Олимпиаду в Пекин. Самолет с россиянами на борту сел в аэропорту Шоуду 04:12 по московскому времени.

Изначально в среду вылететь в китайскую столицу должен был один борт, отметил ТАСС. В этом самолете находились бы хоккейная сборная, а также российские команды по лыжному двоеборью, сноуборду в параллельных дисциплинах, горным лыжам и несколько конькобежцев.

Но было решено организовать отдельный рейс для хоккеистов. В официальном штабе делегации отметили, что такое решение приняли в связи с возникшей необходимостью.

После прилета в Пекин все члены российской сборной прямо в аэропорту сдадут тесты на коронавирус, сообщал RT со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России. После этого россияне отправятся на карантин в гостиницу.

Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова раскритиковала отказ российских хоккеистов лететь на Олимпиаду с другими спортсменами.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Российская мужская сборная по хоккею в групповом этапе встретиться 9 февраля со сборной Швейцарии, 11 февраля — с национальной командой Дании, и 12 февраля россиян ждет игра с чехами.