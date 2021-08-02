Российские гандболистки победили Испанию и вышли в плей-офф Олимпиады

Женская сборная России по гандболу обыграла команду Испании со счетом 34:31 в заключительном матче группового этапа на Олимпиаде. В плей-офф спортсменки вышли со второго места.

Первые игры для россиянок, которые являются действующими олимпийскими чемпионками, в Токио начались неудачно. Ничья с бразильянками (24:24) и разгромный проигрыш шведкам (24:36) заставили понервничать болельщиков гандбола. Однако победы в играх с командами Венгрии (38:31) и Франции (28:27) позволили подопечным Алексея Алексеева досрочно выйти в 1/4 финала Олимпиады.

В группе B Россия заняла второе место, набрав семь очков.

Четвертьфинальные матчи состоятся 4 августа. Соперник по четвертьфиналу еще не определен.

Женская сборная России является одним из фаворитов Олимпиады в Токио. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро она выиграла золото, в Пекине стала серебряным призером. Мировой чемпионат ей покорялся четыре раза, по одному разу она занимала второе и третье места.