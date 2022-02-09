Российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, завоевавшие золото на Олимпиаде, не приняли участие в сегодняшней тренировке на Играх. Об этом в своем Twitter написала журналистка USA Today Кристин Бреннан.

«Сегодня на тренировки не явились четверо россиян, сообщил мой источник: Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Мишина — Галлямов», — написала Бреннан.

Журналистка добавила, что танцоры на льду, насколько ей известно, были на тренировке.

О том, что четыре представителя сборной России по фигурному катанию, в понедельник выигравшие золото в командном турнире, не участвовали в тренировке, стало известно на фоне сообщений СМИ о проблемах с допинг-тестом. Предположительно, проблемы возникли с тестом одного из российских спортсменов, имя которого не называлось.

Издание Inside the Games ранее сообщило, что церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию, которая должна была состояться накануне, перенесли из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Отмечалось, что тестирование проводилось до начала Олимпийских игр в Пекине. Сейчас проводятся юридические консультации, в которых участвуют представители ОКР и международных антидопинговых структур, передал RT.