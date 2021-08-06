Российские борцы вольного стиля вышли в четвертьфинал Олимпиады

Российские борцы вольного стиля Абдулрашид Садулаев и Гаджимурад Рашидов вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио. Их будущие соперники еще не определены.

Абдулрашид Садулаев выступает в весовой категории до 97 килограммов. В 1/8 он победил спортсмена из Азербайджана со счетом 5:0. Садулаев уже имеет олимпийскую медаль. Он побеждал в РИО в весовой категории до 86 килограммов, а также на его счету золотые медали четырех чемпионатов мира и четырех чемпионатов Европы.

Еще один российский борец Гаджимурад Рашидов победил Вазгена Теваняна из Армении со счетом 6:0 и вышел в четвертьфинал в весовой категории до 65 килограммов.

Кроме борцов, успешный старт совершили россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко, которые отобрались в полуфинал Игр в Токио в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.