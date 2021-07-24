Российская сборная по волейболу обыграла Аргентину в первом матче на Олимпиаде

Сборная России по волейболу выиграла в первом матче группового этапа на Олимпиаде в Токио. Ее соперником была команда Аргентины.

Счет матча составил 3-1 в пользу наших спортсменов. Пока Россия заняла второе место в группе B. До этого команда Бразилии обыграла волейболистов из Туниса со счетом 3-0.

Следующий матч России пройдет 26 июля против Америки. После спортсменам предстоит встретиться с бразильцами — 28 июля, французами — 30 июля и Тунисом — 1 августа.

Олимпийский турнир по волейболу пройдет с 24 июля по 8 августа. Финал запланирован на 7 августа.

Ранее россиянин Даниил Медведев в первом круге Олимпиады в Токио обыграл теннисиста из Казахстана Михаила Бублика. Во втором круге он встретится с представителем Индии Сумитом Нагалом или спортсменом из Узбекистана Денисом Истоминым.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8) в пользу 25-летнего Медведева. На турнире он посеян под вторым номером.

Российский теннисист завоевал 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Сейчас он занимает вторую строчку в ее рейтинге. Бублик на 40-м месте.