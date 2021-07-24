Российская команда завоевала вторую медаль на Олимпиаде

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио в весе до 58 килограммов. Эта медаль стала второй для сборной России на Играх в Японии.

Россиянин в поединке за третье место победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.

Первую медаль на Олимпиаде в составе российской сборной завоевала Анастасия Галашина из Ярославля. Она выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Золото досталось китаянке Цянь Ян, бронза — Нине Кристен из Швейцарии.

Олимпиада в Токио будет проходить до 8 августа. Россию представят 335 спортсменов. Они выступят в 33 видах спорта. Но в розыгрыше медалей в некоторых соревнованиях россияне принимать участия не будут.

В частности, Россия не будет участвовать в состязаниях по баскетболу, гольфу, серфингу, футболу, хоккею на траве и скейтбордингу.