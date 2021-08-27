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    27 августа 2021, 10:43

    Российская дзюдоистка завоевала бронзу Паралимпиады

    Анастасия Калинина

    Россиянка Виктория Потапова победила представительницу Тайваня Ли Кай Линь в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 килограммов. Для нашей сборной эта бронза стала седьмой.

    Российская дзюдоистка завоевала бронзу Паралимпиады

    Виктории Потаповой 47 лет, за свою карьеру она трижды становилась бронзовым призером Паралимпийских игр — в 2004, 2008, 2012 годах. Спортсменка является многократным призером чемпионатов мира, а также победительницей и многократным призером чемпионатов Европы.

    Дзюдоистка входит в состав паралимпийской сборной России с 2004 года. Раньше женщина увлекалась плаванием, спортивной гимнастикой, голболом, лыжами, академической греблей и легкой атлетикой.

    Россиянин Михаил Асташов накануне побил второй мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. Он стал рекордсменом в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров.

    Сейчас у сборной России шесть золотых и пять серебряных наград, страна занимает четвертое место в медальном зачете. Игры завершатся 5 сентября.