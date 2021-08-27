Российская дзюдоистка завоевала бронзу Паралимпиады

Россиянка Виктория Потапова победила представительницу Тайваня Ли Кай Линь в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 килограммов. Для нашей сборной эта бронза стала седьмой.

Виктории Потаповой 47 лет, за свою карьеру она трижды становилась бронзовым призером Паралимпийских игр — в 2004, 2008, 2012 годах. Спортсменка является многократным призером чемпионатов мира, а также победительницей и многократным призером чемпионатов Европы.

Дзюдоистка входит в состав паралимпийской сборной России с 2004 года. Раньше женщина увлекалась плаванием, спортивной гимнастикой, голболом, лыжами, академической греблей и легкой атлетикой.

Россиянин Михаил Асташов накануне побил второй мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. Он стал рекордсменом в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров.

Сейчас у сборной России шесть золотых и пять серебряных наград, страна занимает четвертое место в медальном зачете. Игры завершатся 5 сентября.