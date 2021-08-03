Россиянке доверили судить финал олимпийского футбольного турнира

Российского арбитра Анастасию Пустовойтову назначили главным судьей на финальный матч олимпийского турнира по футболу среди женщин в Токио. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIFA.

Одной из ассистенток Пустовойтовой будет ее соотечественница Екатерина Курочкина. В финальном поединке в Японии сойдутся сборные команды Швеции и Канады. Матч пройдет 6 августа.

В апреле Пустовойтову впервые в истории российского футбола назначили главным арбитром в матче мужской Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Тогда она судила встречу «Чертанова» и «СКА-Хабаровск». Пустовойтова является признанным авторитетом и одним из лучших арбитров Европы.

В прошлом арбитр была футболисткой. С 1996 по 1998 год она играла за молодежку, а с 1998 по 2003 год защищала цвета национальной сборной России и ездила в составе команды на чемпионат Европы в 2001 году и на чемпионат мира в 2003 году.