Россиянка Елена Прокофьева взяла золото в настольном теннисе на Паралимпиаде

Российская спортсменка Елена Прокофьева завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в настольном теннисе. В финальном матче она обыграла француженку Леа Ферне.

Она выиграла три сета из четырех: 11:4, 8:11, 11:8, 11:5. Спортсменка выступает в классе 11. В нем выступают лица с интеллектуальными нарушениями. Елена Прокофьева является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. Ей 50 лет.

Для сборной России это золото стало 11-м по счету на Паралимпиаде в Токио. Страна занимает третье место в общем зачете. Всего в копилке сборной 32 медали: 11 золотых, семь серебряных и 14 бронзовых.

Ранее Россиянка Надежда Пушпашева завоевала бронзовую медаль в полуфинале паралимпийского турнира по настольному теннису. Спортсменка уступила китаянке Цзин Лю. В этом матче спортсменки выступают в классе 2. К нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября. В рамках соревнований всего разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. От России на Играх выступают 242 спортсмена.