Россиянин установил мировой рекорд на Паралимпиаде в толкании ядра

Россиянин-легкоатлет Денис Гнездилов взял золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 сантиметров. В результате спортсмен установил новый мировой рекорд в этой дисциплине.

Атлет в последней попытке показал результат 11,16 метра. Второе место занял спортсмен из Ирака Гарра Тнайаш с результатом 11,15 метра, бронзовая медаль досталась португальцу Мигеля Монтейро — 10,88 метра, сообщило агентство Ura.ru.

Сейчас в копилке у российской сборной 40 наград Паралимпиады: 13 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых медалей.

Ранее пловец Андрей Граничка принес сборной России золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен пришел к финишу первым на дистанции 100 метров брассом, показав рекордный результат.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября. В рамках соревнований всего разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. От России на Играх выступают 242 спортсмена.