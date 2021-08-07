Россиянин Гаджимурад Рашидов выиграл бронзу в вольной борьбе на Играх в Токио

Гаджимурад Рашидов завоевал олимпийскую бронзу по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов. Его медаль стала 23-й бронзовой наградой в активе российской сборной на Играх в Токио.

Поединок с венгерским спортсменом Исмаилом Мусукаевым завершился со счетом 5:0 в пользу российского спортсмена.

В рамках турнира Рашидов обошел представителя Армении Вазгена Теваняна (6:0), в четвертьфинале оказался сильнее поляка Магомедмурада Гаджиева (6:2). В полуфинале россиянин уступил представителю Японии Такуто Отогуро (2:3).

Рашидов является чемпионом и призером чемпионатов России и мира, а также двукратным чемпионом Европы.

Сейчас сборная России занимает пятое место в общем медальном зачете. В активе команды ОКР с 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. В тройке лидеров — Китай, США и Япония. Игры в Токио завершатся 8 августа.