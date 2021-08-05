Россиянин Альберт Батыргазиев выиграл олимпийское золото по боксу

Российский боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 килограммов. Его соперником был американец Дюк Рэган.

Батыргазиев победил его со счетом 3:2. Теперь у России 15 золотых медалей. Сегодня еще одну награду для сборной завоевал боксер Глеб Бакши. Он уступил бразильскому спортсмену Эбету Соузе и взял бронзу в соревнованиях в весовой категории до 75 килограммов.

Сейчас команда ОКР на пятом месте в общем медальном зачете. В тройку лидеров входят Китай, США и Япония. На четвертой позиции — Австралия.

Олимпиада в Токио была перенесена в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В этом году Игры все-таки смогли стартовать, но без зарубежных болельщиков. Спортсменам приходится постоянно сдавать тесты на коронавирус. Из-за положительного результат накануне с соревнований пришлось сняться российской каратистке Анне Чернышевой.