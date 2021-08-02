Россияне вышли в четвертьфинал олимпийских соревнований по пляжному волейболу

Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов одолели чилийцев Эстебана и Марко Гримальтов в 1/8 финала олимпийского турнира по пляжному волейболу. Они продолжат борьбу за медали в четвертьфинале.

Поединок со спортсменами из Чили закончился со счетом 21:16, 21:16 в пользу россиян. На групповом этапе члены сборной ОКР не проиграли ни разу. Впереди у Лешукова и Семенова встреча с представителями Норвегии Андреасом Молом и Кристианом Серумом. Россияне уже играли с норвежской парой на групповом этапе. Четвертьфиналы соревнований по пляжному волейболу пройдут 4 августа.

Ранее стало известно, что гребец из России Максим Спесивцев вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров. Также в полуфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов после победы над венгром Алексой Секе пробился россиянин Муса Евлоев.

В общем медальном зачете Олимпиады сборная России занимает пятое место. Спортсмены из РФ 12 раз взяли золото, 19 — серебро и 13 — бронзу.