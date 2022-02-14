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    14 февраля 2022, 17:24

    Россияне поддержали Камилу Валиеву

    Полина Гребенщикова

    Россияне в Сети поддержали фигуристку Камилу Валиеву, которую временно отстраняли от участия в Олимпиаде из-за допингового скандала. Об этом написало ИА Nation News.

    Пользователи интернета уверены, что обвинения против Валиевой были сфабрикованы. Они возмутились произошедшим и пожелали 15-летней спортсменке успехов после допуска к соревнованиям.

    «Нервы девочке истрепали, и успокоились… Камилочке успехов, пусть сделает их всех!»; «Камиле — только победы! Держись!»; «Камила, порви их всех»; «Камила откатала так, что никто никогда так не сможет, хоть и объестся допингом. Это зависть и к нашей стране», — пишут россияне под новостью о произошедшем.