Россиян призвали не писать угрозы судьям ОИ в Токио из-за возможных санкций

Российским болельщикам нужно воздержаться от угроз судьям Игр в Токио по художественной гимнастике, заявила серебряный призер Олимпиады Яна Батыршина. По словам спортсменки, из-за этого могут последовать какие-то новые санкции.

«Ситуацию можно еще усугубить, и возможны какие-то штрафы против российской сборной. Так как наверняка судьям пишут российские болельщики. Так что боюсь, что могут быть санкции», — сказала она в комментарии «Газете.ru».

Батыршина подчеркнула, что угрозы никак не могут решить проблемы.

Накануне Международная федерация гимнастики выступила с заявлением, назвав судейство на Играх в Токио справедливым. В FIG подчеркнули, что осуждают угрозы, которые арбитры получают в социальных сетях.

Российские болельщики сочли судейство на олимпийском турнире предвзятым. В финале индивидуального многоборья израильтянка Линой Ашрам выиграла золото, хотя уронила предмет во время последнего выступления. Россиянка Дина Аверина стала второй.

Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что решения технического комитета FIG о справедливых судьях тоже будут опротестованы.