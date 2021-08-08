Россия заняла итоговое 5-е место в медальном зачете Олимпиады

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. В активе команды 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. По итогам оставшихся соревнований ОКР не поднимется выше и не опустится ниже пятой строчки.

На первом месте оказалась сборная США после того, как их женская команда по волейболу завоевала золото. В финальном матче американки победили бразильянок со счетом 3:0.

Таким образом, Штаты завоевали на ОИ в Токио 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. На втором месте — сборная Китая. У нее в активе 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых наград. Спортсмены КНР могут еще претендовать только на одно золото в турнире по женскому боксу в весовой категории до 75 килограммов.

На третьем месте в медальном зачете — хозяева Олимпиады. У сборной Японии 27 золотых и 14 серебряных наград, еще 17 раз они завоевали бронзу.

Копилка российской команды пополнится еще только одной наградой — женская сборная России играет в финале олимпийского гандбольного турнира.

Игры в Токио стартовали 23 июля, они завершатся 8 августа.