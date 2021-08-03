Россия за 11 дней выиграла 52 медали на Играх в Токио

По итогам 11-го дня Олимпийских игр в Токио российская сборная занимает пятое место в общем медальном зачете. В активе команды Олимпийского комитета РФ 13 золотых наград, 21 серебро и 18 бронзовых медалей.

Опережают россиян австралийцы. У них 14 золотых медалей, четыре серебра и 15 бронзовых наград. В первую тройку по-прежнему входят Китай, США и Япония.

У китайцев 69 медалей — спортсмены завоевали 32 золота, 21 серебро и 16 бронзовых медалей. У США — 24 золотых награды, 28 серебряных и 21 бронзовая медаль.

Японская сборная заработала за 11 дней Игр 19 золотых медалей, шесть серебряных и 11 бронзовых наград.

13-ю золотую медаль россиянам принес сегодня борец Муса Евлоев. В соревнованиях по греко-римской борьбе он победил армянского спортсмена. После поединка спортсмен заявил, что он долго шел к этому достижению и теперь счастлив.

«Всегда втягиваюсь в турнир чуть сложновато. Соперники непредсказуемые, надо было сдерживать себя. Но потом вошел в колею, сегодня чувствовал себя идеально», — поделился он.