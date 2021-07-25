Россия выиграла первое золото на Олимпиаде в Токио

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Эта награда стала первым золотом в копилке сборной России на Олимпиаде-2020.

В финале Бацарашкина набрала 240,3 балла, уточнило РИА «Новости». Россиянка установила олимпийский рекорд. Серебро завоевала представительница Болгарии Антоанеты Костадиновой. Ее результат 239,4 балла. Китаянка Цзян Жаньсинь заняла третье место с результатом в 218,0 балла.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

В первый день Олимпийских игр в Токио российская сборная завоевала две медали — серебро и бронзу. Таким образом, в медальном зачете национальная команда России по итогам первого дня располагалась на 10-м месте.

Российского тхэквондиста Михаила Артамонова два часа проверяли на допинг после получения бронзовой медали на Олимпийских играх, сообщил тренер спортсмена Илья Пак.