Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике

Российская спортсменка Дина Аверина выиграла серебро на Играх в Токио в личном многоборье по художественной гимнастике. Протест сборной на оценку последнего упражнения Дины судьи отклонили.

Так, Россия осталась без золота Олимпиады по художественной гимнастике впервые с 1996 года.

Чемпионкой стала Линой Ашрам из Израиля. В финале она набрала 107,800 балла. Дина Аверина получила 107,650 балла, Алина Гарнасько из Белоруссии — 102,700. Арина Аверина получила 102,100.

В соцсетях россияне бурно сочувствуют Дине, считая, что ее засудили.

«Лишили гимна, флага, а теперь и золота по художке», — с горечью пишут пользователи.

Сейчас Россия находится на пятом месте в общем медальном зачете. В активе ОКР 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Лидирует по числу медалей Китай.