Россия установила новый рекорд по количеству медалей на зимних ОИ

Российским спортсменам удалось установить новый национальный рекорд ко количеству медалей на зимней Олимпиаде. Атлеты заработали уже 31 награду.

По итогам субботы, 19 февраля, количество медалей российских спортсменов достигло 31. Атлеты получили шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей. До этого рекордного значения удалось достичь в 2014 году. Тогда на Олимпиаде в Сочи россияне получили 29 медалей, из которых 11 были золотыми, а на серебро и бронзу пришлось по девять медалей.

При этом российским спортсменам удастся улучшить результат по числу медалей. В воскресенье, 20 февраля, хоккеисты сыграют в финале против соперников из Финляндии. Команда поборется за золото, но как минимум россиянам гарантировано серебро.

Сейчас сборная Олимпийского комитета России занимает восьмое место в медальном зачете. Лидером является Норвегия, которая досрочно выиграла медальный зачет. На счету у норвежцев 35 медалей: 15 золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых. На втором месте находится Германия, а замыкает тройку Китай.