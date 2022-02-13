Россия стала седьмой в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине

После девяти соревновательных дней на Олимпиаде в Пекине сборная Олимпийского комитета России поднялась на седьмое место в неофициальном медальном зачете. Об этом сообщила «Lenta.ru».

В воскресенье, 13 февраля, российские олимпийцы завоевали четыре медали разного достоинства. Лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов стали чемпионами в эстафете четыре по 10 километров.

Серебро в шорт-треке на дистанции 500 метров завоевал Константин Ивлиев. Также в копилке у россиян две бронзовых награды: у биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на 12,5 километра и у конькобежки Ангелины Голиковой — на дистанции 500 метров.

Всего с начала Олимпиады россияне завоевали 13 медалей, в том числе четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых.

Лидером общего зачета является Норвегия — у нее девять золотых наград. Второй идет Германия, чьи спортсмены завоевали восемь золотых медалей. Третье место и шесть наград высшей пробы пока остается за США.

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева получила стартовый номер в короткой программе личного турнира на Олимпиаде. Она выступит под номером 26.