Россия по итогам второго дня Игр поднялась на пятое место в медальном зачете

Российская сборная по итогам второго дня Олимпийских игр поднялась с 10-го на 5-е место. Спортсмены за день выиграли семь медалей. Первое золото завоевала сегодня Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета.

Россиянка не только выиграла соревнования, но и установила олимпийский рекорд — 240,3 очка. Сама она рассказала об ошибке во время турнира. Из-за сбоя электроники система не зафиксировала ее выстрел в отведенные 50 секунд, и судья сначала записал ей ноль баллов, а потом разрешил сделать повторный выстрел.

Другие участники российской сборной завоевали четыре серебряные и три бронзовые медали.

На первом месте в общем медальном зачете по-прежнему Китай с 11 медалями. Олимпийцы из КНР завоевали шесть золотых медалей, одно серебро и четыре бронзовые награды. В неофициальном зачете по общему количеству наград Россия теперь находится на третьем месте.

На Олимпиаде в Токио разыгрывается 339 комплектов наград. В программу входит 33 вида спорта, объединяющие 50 дисциплин. Игры завершатся 8 августа.