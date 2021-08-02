Россия на Олимпиаде выиграла три медали за час

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях. Третье место ей пришлось делить с японской спортсменкой Маи Мураками. Девушка принесла третью медаль в копилку сборной за последний час.

Ангелина Мельникова допустила несколько ошибок при приземлении и заработала 14,166 балла. Такой же результат показывала японка Маи Мураками. Первое место заняла американка Джейд Кэри, выступив с самой высокой базой. Она получила 14,366 балла. Серебро взяла итальянка Ванесса Феррари (14,200 балла).

Вторая российская гимнастка — 16-летняя Виктория Листунова — заняла восьмое место с результатом 12,400 балла. Девушка начала первой в финале соревнований по вольным упражнениям, но допустила заступ и падение после прыжка.

Для Ангелины Мельниковой это третья медаль на Олимпиаде. Ранее она стала олимпийской чемпионкой в командном соревновании и бронзовой — в многоборье.

Всего за час российские спортсмены принесли в копилку сразу три медали: две бронзы и одно серебро. Первую медаль 2 августа выиграл стрелок Сергей Каменский. Он завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Бронзу, помимо Ангелины Мельниковой, взяли велосипедистки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова в командном спринте в велотреке.