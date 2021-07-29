Роднина раскритиковала американку за резкие слова об успехах россиян на Играх

Американская гребчиха Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали россиян, обладает дурным вкусом и воспитанием. Кроме того, она очень плохо знает устав соревнований, в которых принимает участие.

Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Росси Ирина Роднина «Чемпионату». Ранее Меган Калмо заявила, что ей противно видеть медали российских спортсменов, потому что они не должны были участвовать в Олимпиаде.

Роднина отметила, что не отвечает за «ее дурной вкус». Она добавила, что россияне умеют переживать и болеть за американских спортсменов. Например, все расстроились, когда американская гимнастка снялась с Игр.

«Они просто дурно воспитаны — вот и все. Американская гребчиха очень плохо знает устав Международного олимпийского комитета и Олимпийскую хартию. Не могу мерить ее ум, но если ты соревнуешься по какому-то виду спорта, то ты должен знать не только правила данного вида спорта, но и условия соревнований», — сказала Роднина.

Депутат подчеркнула, что Калмо должна понимать регламент Олимпийских игр и знать, какие предусмотрены нормативы. Если ей это чуждо — непонятно, зачем она участвует в соревнованиях.