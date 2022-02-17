Если россиянка Камила Валиева установит мировой рекорд на Олимпиаде в Пекине, то Международный союз конькобежцев (ISU) засчитает его как предварительный. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«В случае мирового рекорда Валиевой ее достижение будет считаться предварительным. Если этот рекорд все-таки будет», — сказал собеседник агентства.

Уже в 13:00 17 февраля начнутся соревнования среди одиночниц на Играх в Пекине. Именно показательная программа станет решающей для определения победительницы среди фигуристок.

От России за олимпийское золото будут бороться Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. По итогам короткой программы Валиева занимает первое место, на втором — Щербакова, Трусова — четвертая. Третье место пока за японкой Каори Сакамото.

Больше всего внимания сейчас приковано к Камиле Валиевой. На прошлой неделе разразился международный скандал из-за ее положительной допинг-пробы. РУСАДА на время отстранило ее от соревнований, но 15-летняя спортсменка оспорила решение. Позже CAS официально разрешил Валиевой продолжить участие в Играх.

Однако МОК заявил, что если Валиева победит, то результат будет считаться предварительным. Кроме того, церемонии награждения не будет.