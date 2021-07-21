Реактивные самолеты нарисовали олимпийские кольца в небе над Токио

В преддверии начала Олимпийских игр пилотажная группа Военно-воздушных сил Японии Blue Impulse нарисовала в небе над Токио пять олимпийских колец. Видео опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как реактивные самолеты, пролетая кругами, создают из белого дыма символ Олимпийских игр — пять связанных колец.

Как сообщило агентство Reuters, это был тренировочный полет. Такой же маневр летчики совершат на церемонии открытия Олимпийских игр в ближайшую пятницу, 23 июля.

Если в этот раз кольца были белого цвета, но на торжественном мероприятии они окрасятся в традиционные цвета: синий, желтый, черный, зеленый и красный.