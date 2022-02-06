Женская сборная России по хоккею проиграла США на ОИ с разгромным счетом

Женская сборная России по хоккею проиграла сборной США на групповом этапе на Олимпиаде в Пекине. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу американских спортсменок.

Шайбы забросили Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джей Ти Комфер и Александра Карпентер.

В первом матче на ОИ, который прошел 4 февраля, россиянки победили команду Швейцарии со счетом 5:2. Полина Богатырева оформила хет-трик, отличились Екатерина Добродеева и Анна Шибанова. Сборная США ранее победила Финляндию со счетом 5:2.

В группе A, помимо России, Швейцарии, США и Финляндии, также выступает сборная Канады. За два матча они забросили 23 шайбы. С канадками россиянки встретятся 7 февраля. Матч начнется в 07:10 по московскому времени.

Олимпийские игры в Пекине будут проходить до 20 февраля.