Расследование алкогольной вечеринки в Олимпийской деревне начал оргкомитет Игр

Оргкомитет Токио-2020 расследует алкогольную вечеринку, которая прошла в Олимпийской деревне. В ней участвовали спортсмены: они собрались на открытом воздухе с нарушением коронавирусных мер.

Об этом сообщило РИА «Новости». Исполнительный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто уточнил, что несколько человек — спортсмены и официальные лица — употребляли алкоголь в Олимпийской деревне. Они устроили вечеринку поздно вечером 30 июля.

«Мы расследуем ситуацию и на основании полученных результатов должны принять соответствующие меры», — отметил Муто.

Кто именно принимал участие в вечеринке, он не уточнил. Пока неизвестно, знают ли в оргкомитете имена нарушителей или их еще ищут. Сколько человек распивали алкоголь, тоже непонятно.

Перед началом Олимпиады всех спортсменов предупреждали, что за групповое распитие алкоголя и нарушение других противовирусных мер их могут лишить аккредитаций на Олимпиаду, а также удалить из Олимпийской деревни. Такое уже происходило: двух грузинских дзюдоистов, которые взяли серебро в Играх, лишили аккредитаций. Они отправились на экскурсию за пределы Олимпийской деревни, нарушив запрет.