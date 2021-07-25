Рапиристка Дериглазова пополнила копилку сборной России еще одной олимпийской медалью

Российская фехтовальщица Инна Дериглазова в финале Олимпийских игр уступила американке Ли Кифер и завоевала серебряную медаль. Это уже шестая медаль сборной ОКР.

Дериглазова проиграла Кифер со счетом 13:15. Перед поединком спортсменок организаторы включили «Имперский марш» из культовой фантастической саги «Звездные войны». Ранее в этом виде программы рапиристка Лариса Коробейникова взяла бронзовую медаль.

В воскресенье, 25 июля, серебряную медаль выиграли лучницы Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева. Сегодня первое золото Олимпиады выиграла Виталина Бацарашкина. Ей не было равных в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В этом году соревнования проводят без зрителей из-за сложной эпидемической обстановки. Олимпиада должна была состояться в прошлом году, но ее решили перенести, чтобы не подвергать спортсменов и поклонников спорта опасности.