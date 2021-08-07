Путин поздравил Ласицкене с олимпийским золотом

Завоевавшая золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио легкоатлетка Мария Ласицкене получила поздравление с победой от президента России Владимира Путина. Глава Российского государства пожелал чемпионке благополучия, удачи и новых свершений.

«Поздравляю вас с блестящей победой в Токио. Единственная трехкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, вы вновь успешно защитили честь отечественной школы легкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам», — говорится в поздравлении Путина, которое опубликовал сайт Кремля.

В субботу, 7 августа, россиянка Мария Ласицкене завоевала золото Игр в Токио в прыжках в высоту. Это 20-я медаль высшей пробы для команды ОКР. В финале соревнований российская прыгунья взяла высоту два метра и четыре сантиметра.